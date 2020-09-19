10 قرارات لـ اتحاد السلة.. موعد الموسم الجديد لـ الدوري وتأجيل مباراة السوبر

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اجتماعًا مهما اليوم السبت بمقر الاتحاد لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بملفات الموسم المقبل والمنتخب.

واستقر مجلس الإدارة على عدد من القرارات جاء أبرزها: -

1. تأجيل مباراة السوبر المصري بين الاتحاد بصفته "بطل الدوري" والأهلي بصفته "وصيف الكأس" إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقًا.

2. تحديد يوم 8 أكتوبر موعًدا لانطلاق لدوري الممتاز (أ) رجال موسم 2020-2021، وتحديد يوم 11 أكتوبر موعدًا لانطلاق دوري الممتاز (أ) سيدات موسم 2020-2021.

3. التأكيد على قرار مجلس الإدارة السابق بإلغاء التعاقد مع اللاعبين الأجانب عدا دوري الممتاز (أ) رجال وسيدات.

4. التأكيد على إقامة كافة المسابقات على مستوى الرجال والسيدات بنفس نظام المسابقات في الموسم الماضي بدون أي تغيير.

5. اقامة بطولة المهارات ضمن مسابقات مراحل المينى باسكت من 8 الى 13 سنة

6. الموافقة على إقامة معسكر خارجي للمنتخب الأول رجال في الفترة من 14 لـ 23 نوفمبر، وبحث إمكانية إقامة معسكر خارجي لمنتخبي تحت 18 سنة ناشئين وناشئات.

7. تقديم الضمانات الكافية للاتحاد الافريقي لكرة السلة على استعداد وجاهزية مصر على تنظيم الدور الأول من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية المزمع في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر، ونفس الامر بالنسبة لبطولتي إفريقيا تحت 18 سنة ناشئين وناشئات المقرر اقامتها بالقاهرة في ديسمبر 2020.

8. طلب استضافة البطولة العربية للناشئين والآنسات تحت 16 سنه بمصر

9. الموافقة من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة جينيس سبورت لعمل الاحصائيات والبث الرقمي لمباريات الممتاز رجال وسيدات

10. بدء عمل اللجنة المختصة بحقوق التسويق والبث التلفزيوني والتواصل مع الاندية لبدء مفاوضات اذاعة مباريات الموسم المقبل.