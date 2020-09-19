نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليفربول ضد تشيلسي مباراة قمة تقام اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز الساعي لتحقيق الفوز والأخذ بالثأر من خسارته الثقيلة أمام رافق كلوب في آخر المباريات التي جمعتهما في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في يوليو الماضي، والتي انتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف سجلها كلا من كيتا، تشامبرلين، أرنولد، فينالدوم، وفيرمينو مقابل ثلاثة أهداف للبلوز عن طريق بوليسيتش، جيرو، وأبراهام ليستعيد ليفربول تفوقه من جديد أمام تشيلسي الذي تمكن قبل تلك المباراة من التفوق على رفاق كلوب بعد ثلاث هزائم على التوالي في كافة البطولات قبل فوز يتيم في الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين دون رد عن ويليان، وباركلي، وسيقام موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يخرج لملاقاة تشيلسي في مباراة قوية يأمل فيها حامل اللقب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البريمرليج بعد الفوز العريض في الجولة الماضية أمام الصاعد حديثا ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة قوية تمكن فيها المصري محمد صلاح من افتتاح التسجيل للريدز بعد أربع دقائق فقط من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب نفسه، قبل أن يعادل هاريسون النتيجة للضيوف، ولكن فان دايك أعاد التقدم للريدز من رأسية معتادة قبل أن يعادل بامفورد النتيجة من جديد لليدز، ثم عاد الفرعون من جديد وسجل ثاني أهدافه الشخصية وثالث أهداف ليفربول التي عادلها الضيوف عن طريق كليخ، ولكن صلاح تمكن من حسم الفوز بركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ليسجل هاتريك يقود به فريقه لثلاث نقاط هامة.

فريق تشيلسي في الجولة الأولى خرج لملاقاة برايتون في مباراة صعبة تمكن فيها رفاق لامبارد من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث افتتح جورجينهو النتيجة للبلوز من ركلة جزاء في الدقيقة 23 سجلها بجدارة لينتهي الشوط الأول بذلك الهدف، وفي الشوط الثاني تمكن تروسارد من معادلة النتيجة لأصحاب الأرض قبل أن يضاعف الشاب رييس جاميس النتيجة للبلوز بعد هدف تروسارد بدقيقتين فقط، ثم سجل المدافع زوما هدف ثالث للبلوز الذي اقتنص ثلاث نقاط غاليه في بداية مشواره في البريمرليج.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

5:30 توقيت مصر.

6:30 توقيت مكة المكرمة.

7:30 توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي