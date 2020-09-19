نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يخطط لخطف هدف برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يخطط لعقد صفقة تبادلية مع أوليمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي والذي يسعى برشلونة الإسباني للتعاقد معه بناءً على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبرسا. وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه في المقابل يرغب ليون في الحصول على خدمات البرازيلي لوكاس باكيتا نجم خط وسط ميلان والمُرشح للرحيل عن الروسونيري. وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الصفقة ستكون معقدة بالنسبة لميلان لأن ديباي يحظى بإهتمام برشلونة الإسباني وهناك إحتمال أن يتعاقد معه.

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