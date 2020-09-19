نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في بيان رسمي.. الهلال يطالب بتأجيل مباراته أمام شاهر خودرو في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة الهلال السعودي، بيانا رسميا نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن مباراته أمام شاهر خودرو الإيراني.

وطالب الهلال بتأجيل مباراته أمام نظيره شاهر خودرو الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

جاء ذلك على خلفية تزايد حالات كورونا بين عناصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث كشفت المسحة الأخيرة التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن إصابة كلا من جوميز والبليهي ومتعب المفرج، ليصل العدد إلى 15 لاعب في قائمة الأزرق، إضافة إلى المدرب رزافان لوشيسكو.

ويواجه الهلال نظيره شاهر خودرو الإيراني، مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.