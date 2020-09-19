أحمد الشيخ يهنئ جمهور الأهلي بعد الفوز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه بلقب الدوري المصري للموسم 2019-2020. وأضاف عقب نهاية مباراة فريقه أمام مصر المقاصة :"أحمد الله على تكليل مجهودنا بحسم الدوري بفترة كبيرة قبل مباريات مهمة بدوري أبطال إفريقيا". وتابع :"أبارك لجمهور النادي الأهلي واللاعبين والحمد لله على التتويج باللقب". وزاد :"بالنسبة لي أنا أركز في عملي وتدريباتي في الملعب، وأتابع ما ينقصني وأسعى لإكماله وما يحتاجه المدير الفني الذي يتحدث معي دائما بشكل جيد ويمنحني الثقة". وواصل :"أنا تحت أمر النادي الأهلي سواء تواجدت في الفريق أم لا ".

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