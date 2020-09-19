عقبة جديدة تهدد صفقة انتقال صفقة الموسم إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بضم النجم الجزائري يوسف البلايلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

يواصل أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادى الأهلى، بحث إمكانية الحصول على خدمات يوسف البلايلى، صانع ألعاب فريق أهلى جدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه كشفت تقارير صحفية تونسية عن دخول مسؤولي الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات قوية للتعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي مهاجم أهلي جدة السعودي.

وأوضحت التقارير أن الاعب الجزائري يوسف البلايلي يفضل العودة من جديد إلى الترجي التونسي في الفترة المقبلة، في ظل عرض بطل تونس المغري للتعاقد مع نجمه السابق.

وفي سياق آخر تحدث حفيظ البلايلي وكيل أعمال اللاعب فى تصريحات صحفية: "مفاوضات الأهلى مع البلايلى مستمرة، ولكن هناك خلافات على الأمور المادية".

وأضاف: "الأهلى يبحث التعاقد مع يوسف البلايلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين، من أجل محاولة تقليل المطالب المادية فى الصفقة".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم يوسف البلايلي مهاجم أهلي جدة السعودي، بالذهاب إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.