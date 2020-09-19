نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الشناوي بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه بلقب الدوري المصري للموسم 2019-2020.

وقال الشناوي في تصريحات عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على اللقب وأشكر الجميع داخل الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية ونجحوا في التتويج باللقب قبل فترة كبيرة من نهاية البطولة".

وزاد :"نفرح اليوم وسنأخذ المباريات المقبلة في الدوري أن تكون خير إعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل :"نبدأ في التفكير من الغد في الفترة المقبلة وهذه هي سمة النادي الأهلي، والجهاز الفني سيبدأ في الاستعداد بشكل جيد لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وأوضح :"مستعدون لأي قرار من قبل "كاف" ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة".

وأشار :"مدرب الحراس يقدم عمل رائع معنا كحراس وأي حارس يتواجد نقوم بمساندته وإن شاء الله يحالفنا التوفيق".

وأتم حديثه :"رسالتي لمؤمن زكريا نحن في انتظارك وتعود لنا بالسلامة وأنت كنت عنصر هام في الفريق وكنت تمنحنا القوة وتعود لنا بالسلامة إن شاء الله".