نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي! في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قد بدأ في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.
وواصل خلال تصريحات له عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" فايلر بدأ يمهد من خلال تصريحاته الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم".
وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال:"هو لديه الحرية الكاملة في اختيار مستقبله والنادي الأنسب له".
وحول ازالة صورة رمضان من احتفالية الأهلي بالدوري قال:"هذا أمر يخص إدارة النادي الأحمر وهي صاحبة القرار في ذلك"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.