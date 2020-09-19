مصطفى شوبير: نسعى لحصد دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الأهلي عن تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وقال شوبير إنه لم يلعب مباراتين كاملتين وحصد الدوري بفضل وجوده في النادي الأهلي وهناك لاعبين ينتظرون سنوات كي يحققون تلك البطولة.
وأضاف: "نسعى لحصد دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ومواصلة إسعاد الجماهير".
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وتعادل الأهلي مع مصر المقاصة سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.
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