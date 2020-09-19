شاهد أهداف مباراة - آرسنال ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حقق آرسنال فوزًا صعبًا على حساب وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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