نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوكر.. الأهلى يتراجع عن ضم صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الاعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا تجميد المفاوضات مع النادي الاسماعيلي بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح ياسين في برنامج نمبر وان الذماع علي قناة النهار، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وكان المحمدي هدفًا للنادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الايمن للفريق، الذي رفض تجديد عقده اذلي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر الرحيل إلي نادي بيراميدز.