فايلر: لم نستغل الفرص أمام المقاصة.. ولن أرد على الشائعات

رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأهلي بدأ مباراة اليوم أمام ‏فريق مصر المقاصة بشكل جيد، وأتيحت له أكثر من فرصة، ولكن لم يحسن استغلالها وتم إلغاء ‏هدف للفريق، ولكن في النهاية المباراة خرجت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. ‏

وأشار المدير الفني إلى أن هناك منافسة قوية في بطولة الدوري الممتاز، والفريق يواجه ضغوطًا ‏كبيرة، وهناك مستويات متقاربة بين الفرق.

وفيما يتعلق بتقييمه الموسم بشكل عام، أكد فايلر أن النصف الأول من الدوري نجح الفريق في جمع أكبر ‏قدر من النقاط عكس الدور الثاني، وهو راضٍ عن أداء اللاعبين وما قدمه الفريق.‏

وشدد فايلر على أن هناك أربعة أسابيع متبقية على مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وهي فترة كافية للوصول إلى أعلى مستوى من الناحية الفنية والبدنية.

ورفض رينيه فايلر الحديث عن شائعات رحيله عن الأهلي، واكتفى بالتأكيد أن هناك الكثير ‏من الشائعات التي تتردد، وأنه لن يرد على مثل هذا الكلام.