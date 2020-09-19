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10:54 مساءً - 19 سبتمبر، 2020
محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن لاعبي الأهلي أثبتوا أنهم رجال، وأنهم على قدر ثقة المسئولين والجماهير، وذلك بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز رسميًّا، وحسم اللقب مبكرًا على الرغم من المنافسة القوية مع باقي الأندية.
وأكد الشناوي أن الحيل الحالي من اللاعبين قادر على تسطير تاريخ جديد لنفسه وللنادي، من خلال التربع على عرش البطولات خلال المرحلة المقبلة، وأن بطولة الدوري دفعة معنوية قوية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وتحقيق حلم الملايين من عشاق النادي.
وأشار الحارس الدولي إلى أن الأهلي سيظل مقاتلًا قويًّا في جميع البطولات، وأن أي لاعب يشارك ويرتدي قميص الفريق على قدر المسئولية، وأنهم جميعًا على قلب رجل واحد.
وشدد الشناوي على أن الفريق حقق الفوز ببطولة الدوري، وأن الدور على بطولة إفريقيا، التي سيتم الاستعداد لها والتركيز بشكل قوي في مواجهتي الوداد في نصف النهائي، بعد الحسم المبكر لبطولة الدوري.
وأوضح الحارس الدولي أن هناك 6 مباريات متبقية في بطولة الدوري ستكون أفضل إعداد لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأشاد الشناوي بدور مدرب الحراس يانكون ميشيل، والدور الذي قام به لتجهيز الجميع من أجل الوجود والمشاركة في المباريات الرسمية، كما أشاد بالروح التي يتحلى بها الحراس وإعلاء مصلحة الفريق.
ووجه محمد الشناوي رسالة إلى مؤمن زكريا، مؤكدًا أن الفريق في انتظاره وأنه أحد العناصر المهمة في الفريق بأهدافه وما قدمه مع الأهلي، وأن هناك ثقة كبيرة في عودته من جديد، وطالبه بالتحلى بالصبر لتخطي المرحلة الحالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشناوي: «لعيبة الأهلي رجالة» والدور على «إفريقيا».. وهذه رسالتي إلى مؤمن زكريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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