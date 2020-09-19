

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 10:56 مساءً - 19 سبتمبر، 2020 الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء اليوم في الأسبوع رقم 28 في الدوري.

وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم ٤٢ قبل نهاية المسابقة بسبع جولات. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى الأهلي راحة غدًا.. ويستأنف التدريبات الإثنين

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