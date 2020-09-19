برشلونة يتوج بكأس "خوان غامبر"توج فريق برشلونة بلقب بطل النسخة 55 من كأس "خوان غامبر" الودية لكرة القدم، على حساب ضيفه نادي إلتشي إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة الثانية من بداية المباراة على ملعب "كامب نو".

ودفع المدرب الهولندي رونالد كومان بالرباعي غريزمان والواعد أنسو فاتي (17 عاما) والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فيليبي كوتينيو أساسيين منذ البداية.

وخاض الوافد الجديد الدولي البوسني ميراليم بيانيتش أول نصف ساعة مع النادي الكتالوني منذ قدومه مطلع الشهر الحالي من يوفنتوس الإيطالي، بعدما دخل مكان سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 63.

وهو الفوز الثالث لبرشلونة في ثلاث مباريات إعدادية بعد خيمناستيكا وجيرونا (بنتيجة واحدة 3-1)، قبل أن يحرز لقب كأس مؤسسه جوان غامبر.

وأكد برشلونة استعداده الجيد لانطلاق مشواره في الدوري الأحد المقبل ضد ضيفه فياريال على ملعب "كامب نو"، بعدما غاب عن المرحلتين الأولى والثانية بسبب الراحة التي منحت له بسبب تأخر مشاركته القارية، والتي ودعها بخسارة تاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع النهائي، أدت إلى إقالة مدربه كيكي سيتيين والتعاقد مع كومان.