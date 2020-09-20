علاء وحيد متحدثا إعلاميا للنادي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، تعيين علاء وحيد، متحدثا إعلاميا لقلعة الدراويش خلال الفترة القادمة.

وكتب علاء وحيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": أصدر مجلس اداره النادي الاسماعيلي قرار بتكليفي متحدثا اعلاميا للنادي.. وشرف لي قبول التكليف والهدف اعاده الهيبه الاعلاميه للاسماعيلي وان يتم التعامل معه اعلاميا مثل اكبر الفرق لانه الكبير.

ارجو من كل الاسماعلاويه ومحبي الدراويش في كل مكان الوقوف مع وخلف ناديهم

واعد حضراتكم جميعا بان الاسماعيلي اعلاميا سيأخذ حقه وسيكون له صوت قوي في كل مكان بإذن الله.