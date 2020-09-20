أحمد عيد عبدالملك: قلت لجهاد جريشة "أنت روحت كأس عالم إزاي"‏

قال أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، إنه اندهش من قرارات ‏الحكم الدولي جهاد جريشة وإدارته لمباراة المصري وطلائع الجيش ‏وعدم احستاب ركلة جزاء واضحة للفريق البورسعيدي.‏

وأضاف عبدالملك خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "ركلة جزاء المصري غير المحتسبة لم ‏أراها حتى في الأفلام العربية".‏

وروي عبدالملك واقعة تخص الحكم جهاد جريشة قائلًا: "في مباراة ‏الأهلي والجونة شاهدت عمرو السولية يتسبب في اصابة بالغة للاعب ‏اسلام عبدالنعيم فذهبت لجريشة وقولت له (أنت روحت كاس عالم ‏إزاي)؟".‏

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