الحضري: البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني ولم أخرج عن النص مع الفتاة

علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، على حقيقة تسريبات فيديوهات له مع فتاة واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الموضوع واخد أكبر من حجمه وكله عارف الحضري وأخلاقه".

وأضاف: "بحب الناس كلها واحترمها ولو حد عاوز فيديوهات مبقولش لا".

وأوضح: "البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني ولم أخرج عن النص مع الفتاة".