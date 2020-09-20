مروان محسن: الدوري دائما فى الأهلي.. ونجحنا في تخطي كل الصعوبات.. فيديو

أكد مروان محسن، مهاجم الأهلي، أن بطولة الدوري دائما ما تكون في النادي الأهلي.

وقال مروان ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "بطولة الدوري دائما في النادي الأهلي، ونركز على إفريقيا لانها غائبة منذ فترة عن الفريق، ونستعد لها جيدا خلال الفترة الجارية".

وأكمل: "فترة كورونا جعلتنا نتأخر خلال الفترة الماضية ولكن نجحنا أن نتخطى كل هذه الصعوبات والحمدلله اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

وأتم: " نستعد للمكسب في جميع المباريات، وهناك علاقة حب واحترام بيني وبين بادجي والمصلحة النهائية للفريق".