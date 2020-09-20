ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

حقق فريق ارسنال، انتصارا صعبا، على ضيفه وجاره، وست هام، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفرنسي ألكسندر لاكازيت، افتتح التسجيل لـ ارسنال في الدقيقة 25، برأسية رائعة، بعد تلقيه عرضية من زميله إيمريك أوباميانج.

وقبل اتجاه الفريقين لاستراحة بين الشوطين، باغت ميشيل أنطونيو فريق ارسنال بتسجيله هدف التعادل لـ وست هام في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وسيطر نادي وست هام بالكامل على الكرة، وهدد مرمى ارسنال في أكثر من فرصة، لكن البديل نيكيتاه استطاع تسجيل هدف الانتصار لـ ارسنال في الدقيقة 86، بعد تمريرة رائعة من زميله سيبايوس، ليحقق ارسنال ثاني انتصاراته هذا الموسم.