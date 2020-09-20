نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد الانويتا ملعب فريق ريال سوسيداد المباراة الأولى لبطل النسخة الماضية من الليجا ريال مدريد هذا الموسم اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، حيث عادت منافسة الدوري الأسباني مرة أخرى لتشهد على موسم جديد من المنافسة الكبيرة على اللقب بين الريال والبرسا، ويسعى ريال مدريد إلى حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الحفاظ على اللقب وتحقيقه للمرة الثانية على التوالي، وقد تم تأجيل المباراة الأولى للريال أمام خيتافي بسبب المشاركة الأوروبية، وقد استطاع بنزيما وأصدقائه حسم لقب الليجا الماضية في الجولات الآخيرة بعد منافسة كبيرة مع الغريم برشلونة، وحصد اللقب بمجموع نقاط 87 بفارق خمس نقاط مع الوصيف، أما صاحب الأرض ريال سوسييداد يسعى إلى تحقيق أول فوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري، وذلك بعد التعادل الإيجابي المخيب للأمال في الجولة الأولى أمام بلد الوليد.

يسعى ريال مدريد إلى الحفاظ على الاستقرار الموجود في الفريق وتوافق اللاعبين مع المدرب الفرنسي زيدان، ليكون فرصة للفريق لتحقيق الألقاب من جديد هذا الموسم، وخاصة العودة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن الفريق منذ موسمين، وقد فشل الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الخسارة على يد مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف لهدفين بمجموع لقائين الذهاب والإياب، وقد نجح الفريق في الفوز ب 26 مباراة، والتعادل في تسع مباريات، والخسارة في ثلاث مباريات، من أصل 38 مباراة خاضها في الدوري الأسباني الموسم الماضي، وقد تخلص الفريق من عدة لاعبين في موسم الإنتقالات حيث انتقل خاميس رودريجز إلى إيفرتون، وأشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، وفي إنتظار استكمال انتقال جاريث بيل وريجيلون إلى توتنهام.

يسعى ريال سوسييداد إلى المنافسة بقوة هذا الموسم ومحاولة حصد النقاط لإنهاء الدوري في مركز أفضل من الموسم الماضى، حيث انهى الدوري حينها في المركز السادس برصيد 56 نقطة، واستطاع حجز مركز مؤهل للدوري الأوروبي، وقد حقق الفريق 16 فوز، و 8 تعادلات، و 14 هزيمة، من أصل 38 خاضها في الليجا الماضية، ويأمل الفريق في تقديم أداء أقوى بمساعدة الصفقة الجديدة ديفيد سيلفا الأسباني القادم من مانشستر سيتي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

7:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم