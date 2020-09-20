الارشيف / الرياضة

أول تعليق من بادجي بعد تحقيق أولى بطولاته مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بادجي بعد تحقيق أولى بطولاته مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب الدوري ‏الممتاز للمرة الأولى مع الأهلي، والوجود مع الفريق والمشاركة في منظومة النجاح مع النادي الأكبر في قارة إفريقيا من ‏خلال بطولاته وألقابه. ‏

وأكد بادجي أن الأهلي حقق الفوز ببطولة الدوري، ولكن في نفس الوقت هناك تحديات ‏جديدة تواجه الفريق، وأهمها على الإطلاق مواجهتا الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأشار المهاجم السنغالي إلى أنه وصل إلى مرحلة جيدة من الانسجام مع الفريق، وأنه يثق في ‏قدراته، وأن القادم سيكون أفضل بالنسبة له، خاصة أنه يعلم الدور المطلوب منه لتحقيق طموحات ‏الجماهير.‏

ووجه أليو بادجي رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال المرحلة ‏المقبلة من أجل الفوز بالمزيد من البطولات مع الفريق، وأن بطولة إفريقيا تعد التحدي الأقوى في الفترة القادمة، وأن ‏الفريق سيقاتل من أجل الفوز باللقب الإفريقي.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من بادجي بعد تحقيق أولى بطولاته مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا