نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يعبر عقبة وست هام بصعوبة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

وحقق ارسنال فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم الصدارة مع إيفرتون وكرستال بالاس، وظل وست هام بلا رصيد بعد خسارته للمرة الثانية. وتقدم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بهدف لارسنال في الدقيقة 25 ثم أدرك ميشيل أنطونيو التعادل لوست هام في الدقيقة 45. وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة تقمص المهاجم الشاب إدوارد نيكيتاه دور البطولة وسجل هدف الفوز القاتل لأرسنال. أحمد جودة - القاهرة - حقق آرسنال فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب ضيفه وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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