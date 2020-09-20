نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هاني: تعاهدنا على الفوز بالدوري منذ بداية الموسم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج فريقه بلقب الدوري جاء بعدما تعاهد زملائه في الفريق على تحقيق اللقب وبذلهم لأقصى مجهود في المباريات.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بطولة مهمة وجميع اللاعبين رجال فتعاهدوا على الفوز باللقب، ومنذ بداية الموسم والعمل كان للتتويج باللقب".
وواصل :"التركيز في الوقت الحالي منصب على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وهي هدفنا داخل النادي".
وفي سياق أخر، قرر فايلرمنح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء اليوم في الأسبوع رقم 28 في الدوري.
وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية.
وكان الفريق قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم ٤٢ قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.
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