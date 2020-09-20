بيفكرني بنفسي .. عصام الحضري: الشناوي يقدم موسما استثنائيا مع الأهلي

أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الشناوي يقدم موسما استثنائيا مع الأهلي، وهو الأفضل في تاريخه، وهو بيفكرني بنفسي، بأدائه في الموسم الحالي".
وتابع: "ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة، ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".
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