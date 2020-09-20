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بيفكرني بنفسي .. عصام الحضري: الشناوي يقدم موسما استثنائيا مع الأهلي

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أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا. 

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الشناوي يقدم موسما استثنائيا مع الأهلي، وهو الأفضل في تاريخه، وهو بيفكرني بنفسي، بأدائه في الموسم الحالي".

وتابع: "ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة، ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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