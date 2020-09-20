يستخدم السحر .. مرتضى منصور يفتح النار على أحمد كشري ولاعب أسوان

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ضاريًا على أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "فريقنا واجه كشري بـ 4 لاعبين أساسيين فقط من نجومه".
وأوضح: "كشري يستخدم السحر والجن من أجل الفوز في المباريات، ولن أسمح له بالتجاوز في حق الزمالك".
وأنهى تصريحاته: "من لاعب أسوان الذي وقف على الكرة؟ أنا لا أعرفه ولا يوجد أحد يعرفه".
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