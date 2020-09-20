يستخدم السحر .. مرتضى منصور يفتح النار على أحمد كشري ولاعب أسوان

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ضاريًا ‏على أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان.‏

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "فريقنا واجه كشري بـ 4 لاعبين أساسيين فقط ‏من نجومه".‏

وأوضح: "كشري يستخدم السحر والجن من أجل الفوز في المباريات، ‏ولن أسمح له بالتجاوز في حق الزمالك".‏

وأنهى تصريحاته: "من لاعب أسوان الذي وقف على الكرة؟ أنا لا أعرفه ‏ولا يوجد أحد يعرفه".‏