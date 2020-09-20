مرتضى منصور يطالب بـ إعلان الأهلي بطلا للدوري الموسم المقبل

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة ‏بالنادي الأهلي تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم.‏ وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: "الأهلي تُوج بالدوري قبل أن تنطلق المسابقة وعليهم ‏اعلان الفريق الأحمر بطلًا للموسم المقبل أيضا". ‏ وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، اول امس الجمعة. وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (0-1)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.

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