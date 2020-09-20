مرتضى منصور: أعطيت تعليمات لـ لاعبي الزمالك بصفع أي حكم على وجهه حال تطاول أي منهم

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحكم محمد معروف تعدى بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال مواجهة أسوان بالدوري.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "أعطيت تعليمات للاعبي الزمالك بصفع الحكام على وجوههم في حالة قيام أحدهم بمد يده عليهم".
كان فريق الزمالك تلقى هزيمة أول أمس امام اسوان بهدف نظيف في الجوله الـ 27 من بطولة الدوري المصري لموسم 2019 -2020
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