مرتضى منصور: أعطيت تعليمات لـ لاعبي الزمالك بصفع أي حكم على وجهه حال تطاول أي منهم

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحكم محمد ‏معروف تعدى بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال ‏مواجهة أسوان بالدوري.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "أعطيت تعليمات للاعبي الزمالك بصفع ‏الحكام على وجوههم في حالة قيام أحدهم بمد يده عليهم".‏

كان فريق الزمالك تلقى هزيمة أول أمس امام اسوان بهدف نظيف في الجوله الـ 27 من بطولة الدوري المصري لموسم 2019 -2020