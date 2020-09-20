نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور: من حق تركي آل الشيخ مساندة الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن من حق تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، تشجيع النادي الأهلي، وله كامل الحرية في ذلك.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" تركي آل الشيخ قام بتهنئة الأهلي بالدوري وهذا حقه تماماً".
وأكمل:" تركي آل الشيخ ليس له أي علاقة برحيل كارتيرون عن الزمالك، وأحذر جماهير النادي من الفتنة التي يريدها المغرضون".
وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري وذلك بعد هزيمة الزمالك بالأمس أمام فريق أسوان بهدف دون رد ليعن بعدها الأهلي بطلا للدوري قبل نهاية الموسم بست مبارايات.
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