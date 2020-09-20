نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهه نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وغاب ريال مدريد عن الجولة الافتتاحية من المسابقة المحلية، وذلك بعد مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على لقبه والذي توج به الموسم الماضي، بعد التنافس الشرس مع غريمة التقليدي برشلونة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.