محمد جابر لاعب أسوان: لم أقلد رمضان صبحي بالوقوف على الكرة أمام الزمالك

وأضاف محمد جابر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك نادي كبير.. اعتذر للجماهير ولم اقصد توجيه الإهانة ولكن كنت ارد اعتباري واهانتي من قبل لاعبي الزمالك".

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