آري بابل: الزمالك لا يحترمني .. لم أحصل على مستحقاتي منذ 3 أشهر.. فيديو

قال الجناح الأنجولي أري بابل، لاعب فريق أول أغسطس، إن الزمالك لم يحترمه ولم يحصل على مستحقاته منذ 3 أشهر، وقراره هو الرحيل عن ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف آري بابل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، : "ما يحدث قلة أحترام كبيرة لي أكثر من قلة اهتمام، أمير مرتضى لا يرد على رسائلي واتصالاتي ويتجاهلني ".
وتابع: "أرى أن هذا الأمر قلة احترام، لدي أسرة ومنذ توقيعي للزمالك منذ 3 أشهر لم أحصل على راتبي، أقول لجماهير الزمالك أسف أن تكون تلك هي النهاية".
واختتم: "أتمنى اللعب في الزمالك ولكن كمحترف ولاعب كرة إذا لم يُحل الأمر سأرحل، وأشكر الجماهير على رسائل الحب وسأكون مضطرا للرحيل إذا لم أحصل على رد".
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