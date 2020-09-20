مرتضى منصور: جروس لم يعتذر عن تدريب الزمالك

وأوضح مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد جمال"، على ‏شاشة" الزمالك":"جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب ‏العودة لمدة شهرين ".‏

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