بسبب طلب المستحقات .. الزمالك يقرر التراجع عن صفقة أري بابل

جاء قرار الزمالك بالتراجع عن ضم اللاعب بعد تصريحات المهاجم الأنجولي في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.
وأوضح اللاعب في تصريحات تليفزيونية أنه يمتلك العديد من العروض رفض البت فيها بسبب توقيعه وارتباطه بالزمالك، مضيفا: أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، تجاهل الرد على اتصالاتي ورسائلي خلال الأيام الماضية، بعد مطالبة وكيلي بمنحه مستحقاتي عن الشهور الماضية، و قام بحظر وكيلي من تطبيق واتساب".
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