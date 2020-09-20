الارشيف / الرياضة

بسبب طلب المستحقات .. الزمالك يقرر التراجع عن صفقة أري بابل

0 نشر
0 تبليغ

قرر مسؤولو نادي الزمالك التراجع عن إتمام صفقة الأنجولي أري بابل مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي في الفترة الحالية بعدما سبق وحصل النادي على توقيعه منذ فترة.

جاء قرار الزمالك بالتراجع عن ضم اللاعب بعد تصريحات المهاجم الأنجولي في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

كان آري بابل منح  مهلة لمسؤولي الزمالك حتى غدا الإثنين لتحديد موقفهم النهائي بشأنه، خاصة أنه وقع على عقود للقلعة البيضاء في الفترة الماضية منذ ثلاثة أشهر ولم يحصل على مستحقاته من القلعة البيضاء.

وأوضح اللاعب في تصريحات تليفزيونية أنه يمتلك العديد من العروض رفض البت فيها بسبب توقيعه وارتباطه بالزمالك، مضيفا: أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، تجاهل الرد على اتصالاتي ورسائلي خلال الأيام الماضية، بعد مطالبة وكيلي بمنحه مستحقاتي عن الشهور الماضية، و قام بحظر وكيلي من تطبيق واتساب".

وقال اللاعب: أمير مرتضى منصور لم يحترمني كإنسان قبل أن أكون لاعبا لديه التزامات وليس له مصدر دخل بعد نهاية عقدي مع أول أغسطس ، ومازلت أتمنى اللعب لنادي الزمالك ولكن في نهاية الأمر أنا لاعب محترف  وكنت أفضل ألا تكون النهاية بهذا الشكل، وسأتخذ إجراءات قانونية ضد النادي وفقا للعقد الذي وقعته مع مسؤوليه في حالة عدم حسم موقفي غدا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب طلب المستحقات .. الزمالك يقرر التراجع عن صفقة أري بابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا