مرتضى منصور: من حق تركي اّل الشيخ مساندة الأهلي ‏

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن من حق ‏تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، تشجيع النادي الأهلي، وله ‏كامل الحرية في ذلك.‏





وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد جمال"، على ‏شاشة" الزمالك":" تركي ال الشيخ قام بتهنئة الأهلي بالدوري وهذا حقه ‏تمامًا".‏





وأكمل:" تركي اّل الشيخ ليس له أي علاقة برحيل كارتيرون عن ‏الزمالك، وأحذر جماهير النادي من الفتنة التي يريدها المغرضون".‏