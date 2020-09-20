نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عصام الحضري بشأن أزمة التسريبات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من مقاضاة الفتاة المكسيكية بعد تسريبات فيديوهات له مع الفتاة واتهامه خلالها الإساءة لها.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بنت فيديو إنجليزي وأنا معرفش إنجليزي وقالتلي عاوزة أجي مصر".
وتابع: "الفتاة أوضحت الموقف وصححت ذلك ولن يتم مقاضاة اي شخص والموضوع أبسط من كدة".
وأضاف: "الفتاة قالت أنتوا حرفتوا الموضوع وهي مثل بناتي".
وقال الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الموضوع واخد أكبر من حجمه وكله عارف الحضري وأخلاقه".
وأضاف: "بحب الناس كلها واحترم الناس كلها وبتحرمها كلها ولو حد عاوز فيديوهات مبقولش لا".
وأوضح: "البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني ولم أخرج عن النص مع الفتاة".
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