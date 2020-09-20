الزمالك ينتظر رد فيريرا خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل

الزمالك وضع خطة بديلة تحسبا لرفض فيريرا تدريب الفريق ووضع النادي اسم الأرجنتيني كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب السعودية كبديلا لتولي المسؤولية في حال عدم التعاقد مع فيريرا.
وهذا بعدما تعثرت المفاوضات مع السويسري جروس في الساعات القليلة الماضية، وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة دخول أسماء جديدة قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأبيض.
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