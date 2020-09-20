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الزمالك ينتظر رد فيريرا خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل

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انحصرت اختيارات مجلس إدارة نادي الزمالك في ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض والأرجنتيني جابريل كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي.
وأكد مصدر بالقلعة البيضاء، أن الزمالك وضع اسم البرتغالي فيريرا كهدف أول له للتعاقد معه في الفترة الحالية لتولي تدريب الفريق، وينتظر النادي رد المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التشاور مع مساعديه.
وأضاف المصدر أن مرتضى منصور رئيس النادي يميل للتعاقد مع فيريرا كخيار أول بسبب تفضيل جماهير الزمالك له وكي يخلي مسؤوليته في حالة خسارة الفريق لدوري الأبطال ألأفريقي.

الزمالك وضع خطة بديلة تحسبا لرفض فيريرا تدريب الفريق ووضع النادي اسم  الأرجنتيني كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب كبديلا لتولي المسؤولية  في حال عدم التعاقد مع فيريرا.

وهذا بعدما تعثرت المفاوضات مع السويسري جروس في الساعات القليلة الماضية، وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة دخول أسماء جديدة قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأبيض.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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