سعد سمير: لم أكن أعلم أن لقب دوري هذا الموسم الثامن لي مع الأهلي

وتابع سعد سمير :"لم أكن أعلم أن لقب دوري هذا الموسم هو الثامن لي مع الأهلي ".
وأكد سعد سمير أنه لم يتردد في التجديد للنادي الأهلي، ولم يفكر في أي مور مالية أو فنية على الرغم من إصابته خلال الفترة الماضية.
وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد هزيمة أقرب منافسيه الزمالك أمام أسوان أول أمس بهدف دون رد.
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