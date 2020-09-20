الحضري: الملعب الفيصل بيني وبين أي حارس .. ومستعد أشيل الكور في الأهلي

أكد عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يتدرب بشكل دائم منذ ابتعاده عن الملاعب.

وقال عصام الحضري في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس ":" قادر على العودة مجددا للملاعب والفيصل هو المعلب وجاهز للعمل في التدريب ".

وتابع:" أتدرب بشكل قوى جدا أقوي من فترة لعبي ومستعد للعودة إلي الملاعب الموسم المقبل والملعب الفيصل بيني وبين أي حارس ومفيش حد يقدر يقعد الحضري حتى الآن".