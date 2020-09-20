وقال عصام الحضري في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس ":" قادر على العودة مجددا للملاعب والفيصل هو المعلب وجاهز للعمل في التدريب ".
وتابع:" أتدرب بشكل قوى جدا أقوي من فترة لعبي ومستعد للعودة إلي الملاعب الموسم المقبل والملعب الفيصل بيني وبين أي حارس ومفيش حد يقدر يقعد الحضري حتى الآن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحضري: الملعب الفيصل بيني وبين أي حارس .. ومستعد أشيل الكور في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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