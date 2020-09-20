مصطفى شوبير: لم ألعب مع الأهلي وحصلت على بطولتين

أعرب مصطفي شوبير حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق الأحمر بالدوري الممتاز لهذا الموسم. وأضاف مصطفى شوبير في تصريحات لفضائية " الأهلي"، أنه لم يلعب مباراتين كاملتين، وتمكن من التتويج ببطولة الدوري بفضل تواجده في النادي الأهلي. وتابع مصطفى شوبير :" هناك لاعبون ينتظرون سنوات كي يحققون تلك البطولة ". وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه.

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