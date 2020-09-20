باسم مرسي: مش متابع السوشيال ميديا.. وأتمنى فوز الأهلي على الوداد

وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا أتابع السوشيال ميديا في الفترة الجارية، وأصبحت لا أتابعها مثلما كان في السابق".
وأضاف: "في السابق كنت أقول أنني اتمنى خسارة الأهلي ولكن راجعت نفسي، الأهلي ناد مصري ولدي زملاء يلعبون باسمه واشجعهم في أفريقيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسم مرسي: مش متابع السوشيال ميديا.. وأتمنى فوز الأهلي على الوداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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