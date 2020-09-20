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صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك

الرياضة تبليغ
صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك
صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السويسري ‏كريستان جروس، لم يعتذر عن تدريب فريق الكرة بالنادي.‏

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن من حق ‏تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، تشجيع النادي الأهلي، وله ‏كامل الحرية في ذلك.‏

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يريد ‏عمل فتنة بين جماهير النادي الأبيض وتركي اّل الشيخ، وزير الترفيه ‏السعودي.‏

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ضاريًا ‏على أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان.‏

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة ‏بالنادي الأهلي تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم.‏

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحكم محمد ‏معروف تعدى بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال ‏مواجهة أسوان بالدوري.‏

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