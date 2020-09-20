أخبار الرياضة| الزمالك ينتظر رد فيريرا والتراجع عن صفقة أري بابل.. والحضري: مستعد أشيل الكور في الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية:

قال أحمد عادل لاعب الأهلى السابق، إن جماهير القلعة الحمراء، أصبحت تشعر بالقلق على مستوي فريقها بعد المستوي الذى قدمه فى مباراتيه أمام الاتحاد ومصر المقاصة.

احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بتتويج القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .

انحصرت اختيارات مجلس إدارة نادي الزمالك في ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض والأرجنتيني جابريل كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي.

أكد عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يتدرب بشكل دائم منذ ابتعاده عن الملاعب.

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن من حق ‏تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، تشجيع النادي الأهلي، وله ‏كامل الحرية في ذلك.‏

قرر مسؤولو نادي الزمالك التراجع عن إتمام صفقة الأنجولي أري بابل مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي في الفترة الحالية بعدما سبق وحصل النادي على توقيعه منذ فترة.

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحكم محمد ‏معروف تعدى بالضرب على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة خلال ‏مواجهة أسوان بالدوري.‏

أبدى محمد هاني لاعب النادي الأهلي سعادته عقب تتويج الاحمر ببطولة الدوري رقم 42.

حقق فريق ارسنال، انتصارا صعبا، على ضيفه وجاره، وست هام، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.