نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين عن مفاجأة بشأن مستقبل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. ويرى أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق يحتاج لقلب دفاع وظهير أيمن بالانتقالات الصيفية الحالية. وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش: "من المهم تدعيم مركز قلب الدفاع والجبهة اليمنى، بالرغم من أنني مازلت اتوقع أن أحمد فتحي سيستمر في الأهلي". وتابع: "اتوقع ذلك لأني أعلم ما يتم داخل الأهلي، وبنسبة كبيرة واثق أن أحمد فتحي سيستمر ولن يرحل إلى بيراميدز".

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