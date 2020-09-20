نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نظيره تشيلسي اليوم الأحد 20 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق الريدز الانتصار في الجولة الأولى على حساب ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما انتصر تشيلسي على برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسوف تقام المباراة بين ليفربول وتشيلسي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن ليفربول هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الماضية بعد إنهاء البطولة برصيد 99 نقطة.