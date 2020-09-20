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الأهلي يستأنف تدريباته الأثنين استعدادا لمباراة نادي مصر

الرياضة تبليغ
الأهلي يستأنف تدريباته الأثنين استعدادا لمباراة نادي مصر
الأهلي يستأنف تدريباته الأثنين استعدادا لمباراة نادي مصر
وقرر رينيه فايلر استأنف الفريق تدريباته يوم" الإثنين"، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية.
وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومصر للمقاصة بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم ٤٢ قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 