أحمد عيد: أخيرا جمهور الزمالك هيناموا.. بقالنا 4 أيام من غير راحة

وغرد أحمد عيد عبدالملك قائلا: "جمهور الزمالك خلاص هيناموا النهاردة ويريحو بقالنا ٤ أيام مفيش نوم ومن بكرة هيطبقوا لحد ما المدرب ييجي".
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وأضاف أن مسئولي النادي يفكرون حاليًا فى هذا الأمر وتحديد إمكانية انتظار المدرب من عدمه، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بالأمس أن المنافسة بين الثنائي فيريرا وجروس لتدريب الزمالك وقبل أن يؤكد جروس لمسؤولي الزمالك معاناته من مشاكل صحية.
جمهور الزمالك خلاص هينامو انهاردة ويريحو بقالنا ٤ ايام مفيش نوم و من بكرة هيطبقو لحد ما المدرب يجي ????????
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