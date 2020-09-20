الدوري الإسباني .. ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ريال سوسيداد الليلة

كانت رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيل مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، في الجولة الأولى، الأسبوع الماضي، بسبب مشاركة الميرنجي مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويسعى فريق ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لافتتاح مشواره في مسابقة الدوري الإسباني بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، للدخول في المنافسة مبكرا على اللقب.
في المقابل يتسلح فريق ريال سوسيداد بعامل الأرض لانتزاع لخطف نقطة على الأقل من كتيبة زيدان، في مواجهة الليلة.
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعدما أنهى المسابقة في الصدارة برصيد 87 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما تواجد ريال سوسيدادا في المركز السادس بـ 56 نقطة.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، هويسكا مع قادش، غرناطة مع ألافيس، ريال بيتيس مع بلد الوليد.
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