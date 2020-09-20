نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والمقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتلي عبد الله السعيد نجم بيراميدز ترتيب هدافي بطولة الدوري بالموسم الحالي حتي الآن برصيد 16 هدفًا. بينما يحتل محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي المركز الثاني في قائمة الهدافين وارتفع رصيد أهدافه إلي 11 هدفا، ويتقاسم سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون ومصطفي محمد مهاجم الزمالك المركز الثالث برصيد 9 أهداف لكل منهما. وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة في لقاء الجولة 28 بالدوري:- 1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا. 2- محمد شريف ( انبي) 11 هدفا. 3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف. 4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف 5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف. 6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف. 7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف. 8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف. 9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف. 10- جون آنطوي (بيراميدز) 6 أهداف. 11- عمرو الحلواني (حرس الحدود) 6 أهداف 12- عمرو مرعي (المقاصة) 6 أهداف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والمقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.