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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والمقاصة

الرياضة تبليغ
ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والمقاصة
ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والمقاصة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والمقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتلي عبد الله السعيد نجم بيراميدز ترتيب هدافي بطولة الدوري بالموسم الحالي حتي الآن برصيد 16 هدفًا.

بينما يحتل محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي المركز الثاني في قائمة الهدافين وارتفع رصيد أهدافه إلي 11 هدفا، ويتقاسم سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون ومصطفي محمد مهاجم الزمالك المركز الثالث برصيد 9 أهداف لكل منهما.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة في لقاء الجولة 28 بالدوري:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.

2- محمد شريف ( انبي) 11 هدفا.

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.

4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.

6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.

7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف.

8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.

10- جون آنطوي (بيراميدز) 6 أهداف.

11- عمرو الحلواني (حرس الحدود) 6 أهداف

12- عمرو مرعي (المقاصة) 6 أهداف

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 