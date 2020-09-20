بدون 15 لاعبا .. الهلال السعودي يواجه خودرو الإيراني بدوري الأبطال

ويرفع فريق الهلال السعودي شعار " لا تراجع واستسلام" من أجل تحقيق التعادل على الأقل في مباراة اليوم، لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
ويغيب عن الهلال 15 لاعبا في مباراة الليلة، بعد إصابتهم مؤخرا في بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ورفض الاتحاد الإسيوي مؤخرا طلب مجلس إدارة نادي الهلال بتأخل مباراة خودرو الإيراني، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا.
وتشترط لائحة الاتحاد الآسيوي تشترط إصابة 13 لاعبا من بينهم حارس المرمى الأساسي من أجل تأجيل مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.
ويتصدر الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى نقطة وحيدة للتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي، بينما يتواجد خودرو في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
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